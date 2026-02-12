KAWAII LAB.の4周年を記念した連動企画として、所属グループの過去ライブ映像をABEMAにて期間限定で配信する。 （関連：FRUITS ZIPPER 東京ドーム公演で目撃したアイドルシーンの転換点結成3年10カ月の快挙、日本が誇る“SUPER IDOL”への軌跡） 同企画のラインナップには、FRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」や、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」など、2月11日にリリースされたKAWAII LAB