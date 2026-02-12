私はハルナ（22）。就職活動を頑張って、希望の会社に就職できました。福利厚生はしっかりしているし、お給料もまわりと比べて高いと思います。人間関係が心配でしたが、同僚も先輩も上司もみんないい人です。でも私は、それらを捨ててでも、最優先にしたいことがあるんです。それは「オシャレ」。今どき髪の毛も染められない、ネイルもできない、そんな会社、青春をムダにしていると思いませんか？私は……今、そう思っています