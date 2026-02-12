公共工事の入札の予定価格を事前に漏らしたとして、広島県尾道市の職員が書類送検されていたことが捜査関係者などへの取材で分かりました。官製談合防止法違反などの疑いで書類送検されたのは、尾道市上下水道事業管理者である男性職員（６９）です。捜査関係者などによると、職員は2025年、市が発注した上下水道工事など工事の入札の予定価格を市内の建設会社に漏洩した疑いです。警察は容疑が固まったとして、1月22日に広島地検