吉田優利が自身のインスタグラムを更新。日本、米国、フランス、ウェールズ、マレーシア、オーストラリア、中国、タイの8カ国の国旗に「ビデオたち」の一言を添えると、ドライバーからサンドウェッジ、パターまで世界各国で練習を積み重ねてきたスイング動画18本を一挙に投稿した。【動画】練習して、練習して、練習して！ 吉田優利のスイング動画集最初は雨の中、コースの練習場でフェアウェイウッドを打ち込む姿。そしてライトで