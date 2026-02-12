東京・文京区のレンタルスペースで無許可で飲食店を営み、女性従業員に男性客の接待をさせたとして20代の男2人が逮捕されました。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、横浜市の自営業・高橋豪人容疑者（25）と川崎市の会社員・井上風雅容疑者（24）です。高橋容疑者ら2人は去年9月と10月、文京区のレンタルスペースで無許可で飲食店を営み、女性従業員に男性客の接待をさせた疑いがもたれています。高橋容疑者らはマッチングアプリ