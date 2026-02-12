◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日フリースタイルスキー女子モーグル決勝（2026年2月11日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）ターンの0.2点差でメダルを逃す悔しい結果となりました。しかしターン点は審査員が付けるので採点のコントロールは難しい部分。そのため本当の原因はここではなく、スピード点にあったと私は思います。冨高日向子選手はエアの飛距離が他の選手よりも短かった。これを伸ばして着地位置