モデル・タレントのみちょぱこと池田美優さんと、お笑いコンビ・なすなかにし（那須晃行さん、中西茂樹さん）、そして投資家の桐谷広人さんが、 ソフトバンク個人株主プロジェクト かぶ × 株農園 学べる大収穫祭に登場しました。みちょぱさんは、第一子妊娠を公表してから初の公の場となりました。 【写真を見る】【 みちょぱ 】 「家族が増えるので」夫・大倉士門は「NISAを始めた」妊娠公表後初の公の場で語るステージ