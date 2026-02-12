◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)スノーボードハーフパイプの山田琉聖選手が、1本目のランで90.25をマーク。2本目は失敗となるも、3位で決勝進出となりました。山田選手にとってはこれが初のオリンピック。「1本目から自分の思い描くようなルーティーンができたのがすごいうれしく思います」と語りながら「オリンピック独特の緊張感もあるんですけど、やっぱり初め