モデルでタレントの高橋ユウ（35）が12日までに自身のインスタグラムを更新。長男とともに体調を崩していたことを明かした。自身のインスタグラムで「先日長男と同時期に体調を崩していました」と報告した。「子どもの心配もありながらの自分も高熱でやられている時のしんどさはまさにトホホ。長男はしっかり休んで治そうとたくさん寝てくれたので一安心。よく頑張った。私も一緒に寝れたので救いでした。そして私たちのピー