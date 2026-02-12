コスプレーヤーえなこ（32）が12日、インスタグラムを更新。ホワイトコーデに反響が寄せられている。えなこは「おはよ〜今日は夜から久しぶりに配信します」とつづり、ひもビキニ＆ニット帽＆ハートマークがついたマフラーのホワイトコーデを披露した。この投稿に「素敵」「『寒いので服着てください！』VS『このままずっと見ていたい』悩んでます」「季節がら寒そうな御姿」「かわいい」などのコメントが寄せられている。