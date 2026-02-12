メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、早咲きの「河津桜」が見頃を迎えています。 「河津桜」は静岡県河津町で発見された品種で、ソメイヨシノよりも色が濃い早咲きの桜です。 尾鷲神社の境内には大小3本の河津桜があり、今は七分咲きほどで見頃を迎えています。 鮮やかなピンク色の花が、厳かな神社の境内に彩りを与えています。 今年は例年より1週間ほど早い1月下旬から咲き始め、先週の暖かさで一気に開花