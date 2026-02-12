「冬のヘッドフォン祭 mini 2026」で展示された「A&ultima SP4000 Copper」 アユートは、Astell&Kernの最新フラッグシップDAP「A&ultima SP4000」のハウジング素材に、純度99.98%の「銅」を採用し、オリジナルとは異なる音の余韻を提供するというリミテッドモデル「A&ultima SP4000 Copper」を、2月21日に発売する。価格は726,000円。 SP4000のハウジング素材に、優れた導電性とシールド性能