面倒だからあまり関わりたくなった同期が、憩いの場だったママ友サークルに加わることに。あ〜…これはもう嫌な予感しかしない…。そして予想どおり！ 玉の輿婚に成功した彼女は、ますます面倒な絡み方をしてくるのです…!!【まんが】玉の輿マウント(ウーマンエキサイト編集部)