愛知県弥富市役所＝6日愛知県弥富市が実施した一般競争入札を巡り、関係者に設計金額などを漏らしたとして、県警は12日、官製談合防止法違反の疑いで、市建設部長立石隆信容疑者（55）＝同市＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、逮捕容疑は市が昨年実施した一般競争入札などで、秘密にすべき設計金額などを関係者に漏らした疑い。