ツカダ・グローバルホールディングが３連騰している。１０日の取引終了後に発表した２６年１２月期連結業績予想で、売上高７７７億９７００万円（前期比６．４％増）、営業利益１００億９５００万円（同５．８％増）、純利益６０億１４００万円（同２６．１％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を前期比２円増の１４円としたことが好感されている。婚礼受託事業の拡大やフォトウエディングの出店強化を通じて受注