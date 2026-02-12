アズジェントが後場に入りカイ気配でスタートしストップ高の７７８円水準でカイ気配となっている。午前１１時３０分ごろに、２６年３月期の単独業績予想について、売上高を３０億円から３３億円（前期比１１．０％増）へ、営業利益を５０００万円から１億６８００万円（前期２億５００万円の赤字）へ、最終利益を５０００万円から１億５１００万円（同４億４０００万円の赤字）へ上方修正しており、これを好感した買いが流