セカンドサイトアナリティカが大幅高となっている。同社はきょう午前１１時ごろ、ジェーシービー（東京都港区）と共同事業契約を締結したと発表。これが材料視されているようだ。 この契約は、キャッシュレス決済事業者向けの「加盟店審査システム」の構築を目的としたもの。セカンドＸのＡＩ・データ分析技術と、ＪＣＢの審査ノウハウを融合させることで、業務負荷軽減を実現するシステムを構築し