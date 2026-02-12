住友金属鉱山が大幅に３日続伸。株価は一時１万１０００円台まで上昇し上場来高値を更新した。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で金先物４月物は１１日、前日比６７．５ドル高の１トロイオンス＝５０９８．５ドルと上昇した。イラン情勢を巡る警戒感が再び高まっており、地政学リスクを意識する買いが流入した。また、９日の後場取引時間中に決算発表を行い、２６年３月期業績予想の上方修正と配当増額を公表し