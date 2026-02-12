日本サッカー協会（JFA）は12日、来月開催されるAFC女子アジアカップオーストラリア2026に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバーを発表した。AFC女子アジアカップオーストラリア2026は3月1日〜3月21日にかけて開催。グループステージは、4カ国が1グループとなり、3つのグループに分かれて行われ、各組上位2チームに加えて、各組3位のうちの上位2チームが準々決勝から始まるノックアウトステージに進出する。今大会