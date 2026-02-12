新日本空調 [東証Ｐ] が2月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比64.1％増の95.4億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の125億円→145億円(前期は119億円)に16.0％上方修正し、増益率が4.4％増→21.1％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の