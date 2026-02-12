住友ゴム工業 [東証Ｐ] が2月12日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比5.1倍の503億円に急拡大し、26年12月期も前期比9.2％増の550億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を70円→77円(前の期は58円)に増額し、今期も前期比7円増の84円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比4.2倍の243億円に急拡大し、売