共和コーポレーション [東証Ｓ] が2月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比31.6％増の10.2億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の12.9億円→14.3億円(前期は12.8億円)に10.8％上方修正し、増益率が0.5％増→11.4％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利