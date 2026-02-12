12日13時現在の日経平均株価は前営業日比121.19円（0.21％）高の5万7771.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1090、値下がりは466、変わらずは33と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を117.12円押し上げている。次いでイビデン が34.70円、ＫＤＤＩ が34.09円、豊田通商 が29.18円、信越化 が25.07円と続く。 マイナス寄与度は119円の