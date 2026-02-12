卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」が4日から8日にかけて中国・海口市で行われ、男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が銀メダル、戸上隼輔（井村屋グループ）が銅メダルを獲得した。中国トップ選手と互角の勝負を繰り広げるなど、日本の主力選手たちが存在感を発揮し、男子卓球界に好循環をもたらしている。 ■世界卓球に向けて明るい材料に 今大会では出場した日本男子の全5選手がグループステージ