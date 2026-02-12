2026年2月12日、中国メディアの第一財経は、春節（旧正月）の帰省・旅行ラッシュ「春運」の第1週において、日本路線58本が全便欠航したことを報じた。記事は、新潟や富山、鹿児島、仙台、茨城、小松、岡山、佐賀など、中国便を強みにしていた地方拠点を中心に日本の10空港で中国路線のフライトが実質的にゼロとなり、大阪（関西）路線でも集中して欠航が生じている現状を伝え、26年春運第1週（2月2〜8日）の日本路線は前年同期比で