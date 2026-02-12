謎解きクリエイターの松丸亮吾（30）が11日、自身のXを更新。「千葉の実家に帰り、パパとランチ食べてました」と報告し、父親との“顔出し”2ショットを披露した。【写真】「お顔そっくり」「かっこいいっ」Creepy Nuts好きな72歳父親との“顔出し”2ショット披露の松丸亮吾「こう見えてもうすぐ72歳になる、『Creepy Nuts』のライブが大好きな松丸パパ」と紹介し、共に黒のジャケットで決めた親子ショットを披露。「いつまで