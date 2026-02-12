大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のクインシーズ刈谷が、安城市観光案内所「KEYPORT」にて『アリーナ・シーホース三河・クインシーズ刈谷PR企画展』を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 今回の企画は刈谷に加えて、三河安城駅前に新たに建設されるアリーナをホームアリーナとするプロバスケットボールチーム、シーホース三