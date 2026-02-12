女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が13日、第95話が放送される。ヘブン（トミー・バストウ）の本当の思いを知ったトキ（郄石）は、松江を離れ、熊本に行くことを決意する。それから数日、トキとヘブンは松江の人々へ別れの準備を進める。トキは長屋を訪れサワ（円井わん）との別れの時間を過ごす。一方、錦織（吉沢亮）、庄田（濱