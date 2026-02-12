俳優・浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』の原作本で、2018年「小学館文庫小説賞」大賞を受賞した長月天音氏の『ほどなく、お別れです』が、2月12日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で、初の1位を獲得。週間売上は1.0万部で、累積売上は14.3万部となった。【写真】どこか儚げ…目黒蓮の妻役を演じた新木優子文庫版は2022年7月に発売後、文庫ランキングTOP100圏外だったが、