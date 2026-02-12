巨人は12日、宮崎での春季キャンプ最終日を迎えた。14日からは場所を沖縄・那覇に移す。午前の練習後、選手はグラウンドのマウンドを中心に輪を作り、選手を代表して大勢がマイクを手にあいさつ。連日足を運んでくれファンに感謝し「1軍は沖縄に移動します。私事ではありますが、僕は侍ジャパンの合宿に合流いたします」と話すと、スタンドのファンから大きな拍手を浴びた。「世界一の座を獲得できるよう、ジャイアンツを