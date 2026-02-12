リオ五輪女子レスリング金メダリストの登坂絵莉が12日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。52歳のオリンピアンを絶賛した。スノーボード女子パラレル大回転に出場した、オーストリアのクラウディア・リーグラーは、5回目の冬季五輪出場で、今回も予選を突破。決勝トーナメント1回戦敗退したが、ベスト16に食い込んだ。リーグラーは競技終了後「若い選手と戦えるのは楽しい。年齢は関係ない。不可能はない」とい