Image: PlayStation Blog ソニーがPlayStation 5向けコントローラー「DualSense」の新たなパッケージを発表しました。その名も「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC」。DualSense自体はこれまでのモデルを引き継いだものですが、その名の通りUSB-C to USB-Cケーブル同梱版となります。より汎用性の高いコントローラーにこれによりDualSenseは、PS5本体はもちろん、P