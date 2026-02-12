ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのアイスダンスフリーが11日（日本時間12日）に行われ、マディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組（米国）が134.67点をマークし、合計224.39点で銀メダルを獲得した。美しい演技を見せたなか、日本ファンは2人が身にまとった衣装にも注目。「微妙に違う？」「変わったよね？」とある変化を指摘している。まるで闘牛士のように、リンクの上を華麗に舞った。19