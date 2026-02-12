2025年、GoogleはAndroidの「Quick Share」を介してAppleの「AirDrop」と連携し、iPhoneやMacなどと簡単にファイル転送ができる新機能をPixel 10シリーズ限定で提供し始めました。同社はこの機能を他のデバイスにも拡大することを認め、2026年中にAndroidシステム全体へ展開すると述べています。 ↑Androidスマホ全体に広がる？ Androidプラットフォームの責任者であるEric Kay氏が先日、台北でのPixel Labsツアー中に行われ