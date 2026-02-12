筆者の話です。姉の彼からの電話を受けた私。名乗りもせずに姉の名前を呼び捨てするような彼に、「しつけが悪い」と非難されました。医学部生で裕福な実家を持つ彼に夢中の姉。しかし幸せの絶頂の婚約後、彼の本性が露わに……！ 不審な電話 姉のA子は大学時代、医学部の学生と交際していました。 当時、私は高校生でした。 ある日、自宅の電話が鳴り、受話器を取ると男性の声がしました。 「A子、いる？」 つっけんどんな