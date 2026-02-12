エクセルを代表する名品の一つ「スキニーリッチシャドウ」は、絶妙なニュアンス違いのブラウン系アイシャドウが揃っているシリーズ。発売から10年以上愛され続けて、なんと累計販売個数は1,000万個突破。そのエクセルのアイコンアイテムが、この度リニューアル！ 粉質やツヤ感がアップデートされ、より洗練された仕上がりを目指した全7色が登場しました。今回はその中から、新たに追加された01・02・05の3