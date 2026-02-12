北アルプスの唐松岳周辺で一人で登山をしていた新潟県の男性（63）の行方がわからなくなっていて警察などが捜索しています。行方が分からなくなっているのは新潟県南魚沼市の自営業の男性（63）です。男性は10日、日帰りの予定で北アルプス唐松岳方面にひとりで山に入りましたが、家族から連絡が取れないと11日午後8時半前に警察に連絡がありました。警察によりますと、11日午後1時ごろまでは家族と連絡が取れていましたが、それ以