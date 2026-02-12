気象台は、午後0時56分に、なだれ注意報を旭川市、留萌市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、東川町、美瑛町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・旭川市、留萌市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町などに発表（雪崩注意報） 12日12:56時点留萌地方では、風雪や高