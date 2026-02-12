◇スペイン国王杯準決勝Rソシエダード1―0ビルバオ（2026年2月11日スペイン・ビルバオ）レアル・ソシエダードが敵地で行われたビルバオとのスペイン国王杯準決勝第1戦に1―0で先勝した。MF久保建英を負傷で欠いた中、宿敵との“バスク・ダービー”となった一戦で後半17分にMFトリエンテスが先制点。そのままリードを守って決勝進出に王手をかけた。第2戦は3月4日に行われる。Rソシエダードはマタラッツォ監督就任後は年