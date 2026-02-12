格闘家の朝倉未来がCEOを務める格闘技イベント『BreakingDown』のSNSアカウントが11日、「出場選手情報及びマッチメイク情報の漏洩に関するお知らせ」と題した声明文を公表した。【画像】BreakingDown「出場選手情報及びマッチメイク情報の漏洩に関するお知らせ」声明文本件の概要として「BREAKINGDOWN19オーディションに関連する出場選手情報およびマッチメイク情報が、参加選手と第三者によって外部に漏洩されました」と報告