女優の釈由美子（47）が、11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。温泉でのエピソードを話した。今回は「温泉を愛する女が大集合!!この冬行くべき温泉を発表SP」。温泉に入る時の体の隠し方について、釈は「今は全然気にしないんですけど、若かったころグラビアをやっていまして、スタイルがいいと思われていたんですよ」と話し始めた。温泉に入った時、客に「『あれ釈由美子じゃね？』みたいなこと