今月2日、肺がんのため82歳で亡くなった、漫才師の東京太さん。【写真を見る】【 訃報 】夫婦漫才コンビ・東京太さん昨年6月には妻・ゆめ子さんが逝去昨年6月には、妻であり夫婦漫才コンビ『東京太・ゆめ子』の相方でもある、東ゆめ子さんが心不全のため８１歳で逝去されていました。落語芸術協会のホームページには『東京太・ゆめ子』について「夫で漫才師ののちピンで活動していた東京太と、平成5年（1993年）に夫婦漫才のコン