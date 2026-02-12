出場時間という面から見れば、バルセロナでのロベルト・レヴァンドフスキの役割は、これまでとは違ったものになってきていると言えるだろう。先週末のラ・リーガ第23節マジョルカ戦でゴールを決め、今シーズンのラ・リーガでの得点数を10点としたレヴァンドフスキだが、ラ・リーガでの先発出場も10試合目。昨シーズンは第23節終了時点で21試合に先発していたため、先発出場の機会は半分以下にまで減少している。しかし、当のレヴァ