NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第94話は、「松江に残るか、熊本へ行くか」という選択を前に、トキ（髙石あかり）の気持ちが大きく揺れた回だった。錦織（吉沢亮）はヘブン（トミー・バストウ）を松江に引き留めようと奔走し、一方のトキはサワ（円井わん）の言葉が引っかかったまま、決めきれずにいる。そんな迷いに答えを出すきっかけとして描かれたのが、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）のもとで過ごす、