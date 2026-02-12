アーセナルのカイ・ハフェルツが再びチームを離れることになったようだ。イギリス紙『The Athletic』によれば、同選手は筋肉系の負傷により数週間の離脱となるという。今月22日(現地時間)に予定されているトッテナムとのダービーマッチには出られない可能性が高いとも同紙は伝えている。昨年8月以降、ハフェルツは膝の怪我で長期離脱を強いられていたが、今年に入って1月に戦列復帰。直近の公式戦5試合のうち4試合に先発して2ゴー