中国国際航空は、3月29日から10月24日までの夏スケジュール期間、日本と中国を結ぶ15路線で運休や減便を実施する。札幌/千歳〜北京/首都線のCA169/170便、仙台〜上海/浦東線のCA751/752便、仙台〜大連〜北京/首都線のCA155/156便、東京/成田〜北京/首都線のCA113/114/925/926便、東京/成田〜上海/浦東線のCA157/158/923/924便、東京/成田〜成都線のCA459/460便、東京/成田〜大連〜天津線のCA951/952便、名古屋/中部〜上海/浦東線の