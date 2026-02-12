サムスン電子は、「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）と「Galaxy Studio Osaka」（大阪・難波）で、国内未発売の三つ折りスマートフォン「Samsung Galaxy Z TriFold」の展示を開始した。 「Samsung Galaxy Z TriFold」は、2025年12月3日に発表された三つ折りスマートフォン。同年12月12日に韓国や米国などで発売された。 ディスプレイを内側に2回折りたたむ構造により、10インチの大画面を搭載している