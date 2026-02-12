PayPayとVisaは、決済事業を中心とした戦略的パートナーシップ契約を締結した。PayPayの米国市場進出と、日本国内におけるサービス連携の強化を柱に、両社の技術やネットワークを組み合わせた新たな決済体験の創出を目指す。 米国市場への進出とグローバル展開 今回の提携により、PayPayのグローバル展開の第1弾として米国市場への進出を始める。PayPayが主導して設立する新会社