2月8日に行われた衆議院選挙の結果を受け、立憲民主党石川県連は11日、常任幹事会を開き、当面の間、公明党と石川県内組織を統合すべきでないとする意見で一致しました。立憲民主党石川県連をめぐっては、元代表の近藤和也さんが衆議院選挙の石川3区で、新党・中道改革連合の公認候補として、比例復活で5選を果たした一方、石川1区と石川2区には候補者を擁立できませんでした。◇中道・近藤和也衆院議員…「振り返れば希望の党の時