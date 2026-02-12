衆院選に大敗した中道改革連合の代表選が１２日、告示され、立候補する階猛（しな・たけし）氏、小川淳也（じゅんや）氏が都内の党本部で会見を開いた。両氏は、小選挙区で議席を守った７人のうちの２人。階氏は「党立て直しは、国会で中道が素晴らしい党なんだと知っていただかないといけない。国会質問は適材適所で質問していただきます」と政策重視を明言。「４９人は微妙な数字。（５０人なら内閣不信任案が単独で出せるの